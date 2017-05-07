Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aziz Yıldırım ile Işık Eyigüngör arasında tansiyon yükseldi. Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı arasında oynanan play-off final ilk maçı sırasında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyingüngör'e fiziksel müdahalede bulundu. Yıldırım, Eyigüngör'e tokat attı. Aziz Yıldırım'ın Işık Eyigüngör'e fiziksel müdahalede bulunduğu anlar ekranlara bu şekilde yansıdı.

Salona giren Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a 'Hoş geldiniz' demek için yanına giden Işık Eyigüngör'ün suratına Aziz Yıldırım tokat attı ve salon karıştı. Spor Şube Polislerinin araya girmesiyle sakinleşen havadan sonra iki başkan ayrı ayrı yerlere oturtuldu.



Aziz Yıldırım olaylardan sonra basın mensuplarına 'Görüyorsunuz yaptıkları ahlaksızlıkları. Oyuncularımızı ayartıyorlar, bilet istiyoruz bilet vermiyorlar, burayı Beşiktaş taraftarlarıyla dolduruyorlar. Bu maç Fenerbahçe ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında oynanacak maç. Bu Beşiktaşlıların burada ne işi var. Ama bu iş burada bitmeyecek" dedi. Oldukça sinirli olan Aziz Yıldırım güçlükle sakinleştirildi. Olaylardan yaklaşık 15 dakika sonra maç başladı.

EYİGÜNGÖR: ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM

CNN Türk'e konuşan Eyigüngör, "Aramızda hiçbir şey yokken bir anda yumruk attı. Polis raporlarında da var. Yumruk attı. Şikayetçi olacağım. Protokol tribününe geldim, onu karşıladım. Elimi uzattığımda yumruk attı" açıklamasını yaptı.



Fenerbahçe'den olay açıklaması!

Fenerbahçe Kulübü, YDÜ basketbol maçı öncesi yaşanan olayların ardından resmi sitesinden açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Kadin Basketbol macinda protokol tribününde zorunlu olmasına ragmen yönetimimize yine yeterli yer verilmedi ve yöneticiler ayakta bekletildi. Zaten Yakindogu yöneticilerinin kontratlı oyuncularımıza teklif yapıldığı önceden biliniyordu. Tribünlere, Asya Kartalları'ndan bir grup getirilmiş, yöneticilerimize ve kulübe hakaretler ve küfürler eden bir grup. Bu nedenle kavga çıkıyor. Daha sonra yöneticilerimiz ve başkan farklı bir yere alınıyor. Şu an için ortam sakin gözüküyor."