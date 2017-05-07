Florya Metin Oktay Tesisleri'nde akşam yapacağı antrenman öncesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Teknik Direktör İgor Tudor şu sıralar son bir toplantı yapıyor. Toplantının gündemi formsuz olan ve kadro dışı bırakılması beklenen futbolcular. Toplantı bittikten sonra takım ile ilgili radikal kararlar alınabilir.
Galatasaray'da flaş gelişme!
07.05.2017 - 16:42 | Son Güncelleme: 07.05.2017 - 16:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray'da Kasımpaşa yenilgisinin yakınları devam ediyor.
Etiketler : galatasaray,
471241 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/471241.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Beşiktaş
29
19
7
3
58
28
30
64
2
Başakşehir
30
18
9
3
58
26
32
63
3
Fenerbahçe
29
16
8
5
53
27
26
56
4
Galatasaray
30
16
4
10
56
36
20
52
5
Trabzonspor
30
14
6
10
36
30
6
48
6
Antalyaspor
30
13
7
10
37
38
-1
46
7
Kasımpaşa
30
11
7
12
41
40
1
40
8
Gençlerbirliği
30
10
10
10
28
29
-1
40
9
Konyaspor
30
10
10
10
35
38
-3
40
10
Osmanlıspor FK
29
9
11
9
36
32
4
38
11
Alanyaspor
30
11
4
15
48
56
-8
37
12
K.D.Ç. Karabük
29
10
6
13
30
37
-7
36
13
Akhisar Bld.
29
10
6
13
28
39
-11
36
14
Bursaspor
29
10
5
14
30
45
-15
35
15
Kayserispor
30
9
6
15
42
53
-11
33
16
Gaziantepspor
29
7
5
17
28
47
-19
26
17
Ç. Rizespor
29
6
6
17
31
48
-17
24
18
Adanaspor
30
6
5
19
29
55
-26
23
30. Hafta Maçları
5.5.2017
Antalyaspor 0 - 1 Medipol Başakşehir Fk
6.5.2017
Trabzonspor 2 - 3 Kayserispor
6.5.2017
Gençlerbirliği 0 - 1 Adanaspor
6.5.2017
Atiker Konyaspor 2 - 3 Aytemiz Alanyaspor
6.5.2017
Galatasaray 1 - 3 Kasımpaşa
7.5.2017
Çaykur Rizespor - Bursaspor
7.5.2017
Beşiktaş - Fenerbahçe
8.5.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
8.5.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Gaziantepspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Evkur Yeni Malatyaspor
31
17
6
8
44
34
10
57
2
Eskişehirspor
32
16
10
6
60
39
21
55
3
Sivasspor
31
15
10
6
43
26
17
55
4
Giresunspor
31
14
8
9
38
31
7
50
5
Boluspor
31
15
5
11
51
50
1
50
6
Ümraniyespor
31
12
12
7
39
31
8
48
7
Altınordu
31
12
10
9
40
36
4
46
8
Göztepe
31
13
7
11
44
44
0
46
9
Balıkesirspor
31
9
12
10
51
40
11
39
10
Denizlispor
32
11
9
12
45
43
2
39
11
Elazığspor
31
11
10
10
37
32
5
37
12
Adana Demirspor
31
8
13
10
43
46
-3
34
13
Manisaspor
31
9
9
13
43
48
-5
33
14
Samsunspor
31
8
8
15
25
42
-17
32
15
Bandırmaspor
31
8
7
16
40
49
-9
31
16
Şanlıurfaspor
31
7
9
15
34
43
-9
30
17
Gaziantep BŞB
31
7
9
15
31
42
-11
30
18
Mersin İ.Y.
31
6
10
15
28
60
-32
25