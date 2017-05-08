Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sırbistan’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 130 kiloda şampiyon olan Rıza Kayaalp’ten iddialı açıklamalar geldi. Final maçında Macaristan’dan Balint Lam’ı 3-0 geriden gelip 4-3 yenerek 7. kez Avrupa’nın zirvesine çıkan milli güreşçi, gelecek yıl da şampiyon olması durumunda Hamza Yerlikaya’nın rekoruna ortak olacak. Sekiz kez üst üste final müsabakası yaptığını belirten milli sporcu, “Güreş tarihimizde bunu başaran başka bir isim yok diye biliyorum. Hedefim 8-9 şampiyonluk değil. 2020’ye kadar 10 şampiyonlukla, 10 parmağımı da doldurmak istiyorum” dedi.

Rıza Kayaalp, asıl hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğunun altını çizerek, “Olimpiyatlarda birer gümüş ve bronz madalyam var. Tokyo’da altın madalya kazanmayı hedefliyorum. Zaten en büyük hedefim de bu. Bunlar olimpiyatlara giden yolda birer basamak. Öyle düşünmemiz lazım. İlk basamağı atlattık, sırada Dünya Şampiyonası var. 2020’ye kadar böyle gidecek” diye konuştu. Güreşte yakalanan başarı ivmesiyle ilgili konuşan Kayaalp, “Camia birbirine kenetlenmiş durumda. Başkanımızdan memnunuz, Allah razı olsun. Yeniden bir diriliş oldu. İnşallah böyle devam eder” sözlerini kullandı.