Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şenol Güneş, sarı-lacivertli ekibe karşı kariyerinde 6 farklı takımla oynadığı 42 maçın sadece 8'ini kazanabildi. Bu maçlarda Fenerbahçe, Güneş'in takımlarına karşı 24 galibiyet alırken, 10 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Tecrübeli teknik adamın yönettiği takımlar, ligde sarı-lacivertli ekibe karşı 33 maçta 19 yenilgi, 10 beraberlik, 4 galibiyet yaşadı. Güneş döneminde Beşiktaş, Fenerbahçe'ye karşı 5 maçta bir galibiyet alırken, ikişer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı.

VODAFONE ARENA'DA YİNE YENİLMEDİ

Beşiktaş, Vodafone Arena'da Fenerbahçe'yi bir kez daha yenme başarısı gösteremedi.

Siyah-beyazlı takım, yeni stadında rakibiyle yaptığı iki maçta birer beraberlik ve yenilgi aldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon Vodafone Arena'da Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Beşiktaş, lig mücadelesini ise 1-1 beraberlikle tamamladı.