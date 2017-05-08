Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilya'nın en önde gelen spor gazetesi ve spor kanalı Globo Esporte, ülkede "Yeni Neymar" olarak gösterilen Vinicius Junior'un Real Madrid'e transferi için anlaşma sağlandığını yazdı.



Tam adı Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior olan 12 Temmuz 2000 doğumlu genç yıldız, Mart ayında Brezilya'nın şampiyonluğuyla sona eren Güney Amerika U17 Şampiyonası'nda 7 golle hem gol kralı olmuş hem de en iyi futbolcu seçilmişti.



Globo Esporte'deki habere göre, Vinicius Junior 18 yaşını bitirdikten sonra, yani 2018 yazında Santiago Bernabeu'nun yolunu tutacak.



Real Madrid'in genç futbolcu için Flamengo'ya 40 milyon Euro bonservis önererek, daha önce serbest kalma bedeli 30 milyon Euro'yu kabul eden Barcelona'yı transfer yarışında devre dışı bıraktığı ifade edildi.