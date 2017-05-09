Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaptan Melih Mahmutoğlu, Dörtlü Final'deki rakipleri Real Madrid için, "Bu sene çok daha iyi basketbol oynuyorlar. Çok formdalar. Özellikle Llull. Ama onları burada yendik, ikinci maçta da 60 sayılarda tuttuk. Bunu yine başaracak güçteyiz. Ev sahibi avantajımız var. Kazanabileceğimize inanıyorum çünkü daha iyi takımız. Ayrıca tam kadro olduğumuzda yenemeyeceğimiz takım yok" yorumunu yaptı. Mahmutoğlu, final için ise "Benim gönlümden finalde CSKA geçiyor. Zaten en baştan da sorsalardı bana, Real Madrid ve CSKA'yı arka arkaya isterdim. Ne olacağını bilemeyiz. Adım adım düşüneceğiz. Ama gönlümden CSKA geçiyor" ifadesini kullandı.