Göztepe mağlubiyeti sonrasında küme düşen Mersin İdman Yurdu zor günler yaşıyor. 1925 yılında kurulan ve Türkiye'nin en köklü kulüplerinden olan Mersin, 3 yıldır açılamayan transfer tahtası, uzun süredir devam eden maddi sıkıntılar nedeniyle çıkmaza girdi. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de oynayan takım, önümüzdeki sezon 2. Lig'de mücadele edecek. Bu yıl TFF 1. Lig'de mücadele eden ve ligin bitimine 2 hafta kala 2. Lig'e düşmesi kesinleşen kırmızı-lacivertlilerde moraller bozuk. Eski yıllarda yakaladığı başarıları mumla arayan Mersin ekibi, 92 yıllık tarihinde 15 yıl Süper Lig, 39 yıl 2. liglerde ve 38 yıl da amatör liglerde mücadele etti. İlk profesyonel mücadelesine 2. ligde Çukurova İdman Yurdu adı altında 1963-1964 yılında başlayan kırmızı-lacivertliler, ilk sezonunda 24 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet alarak 25 puanla ligi 5. sırada tamamladı. 1964-1965 yılında şimdiki adı olan Mersin İdman Yurdu'nu alan ekip, bu sezonda 30 maçta 18 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyet alarak ligi 40 puanla 4. sırada bitirdi. Bundan sonra bir yıl da 2. ligde mücadele eden Mersin ekibi, 1966-1967 yılında 32 maçta 22 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak ligi 50 puanla lider tamamlayarak, ilk kez Süper Lig'e çıktı.

Süper Lig'i 4. sırada tamamladı

Süper Lig'de ilk sezonunu 1967-1968 yılında geçiren güney ekibi, 32 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik, 14 mağlubiyet alarak ligi 30 puanla 10. sırada tamamladı. Mersin ekibi, Süper Lig'deki en iyi sezonunu ise 1969-1970 yıllarında geçirdi. Bu yıl oynadığı 30 maçta 12 galibiyet, 12 beraberlik, 6 mağlubiyet elde eden Mersin İdman Yurdu, ligi de 36 puanla 4. sırada bitirmeyi başardı. Bu yıl ayrıca Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da korkulu rüyası olan Mersin ekibi, bir tek deplasmanda Galatasaray'a 2-1 boyun eğdi. 1973-1974 yılına kadar Süper Lig'de mücadelesini sürdüren Mersin İdman Yurdu, bu sezon oynadığı 30 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 16 mağlubiyet alarak, 22 puan topladı ve küme düştü. Mersin, 2 sezon 2 Lig'de oynadıktan sonra yeniden Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Ancak Süper Lig'de de 2 sene durabilen Mersin ekibi, 1977-1978 sezonunda oynadığı 30 maçta 3 galibiyet, 15 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak, 21 puanla ligi 16. sırada tamamladı ve tekrardan 2. lige düştü. 1979-80 sezonunda da Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Mersin İdman Yurdu, 1 sezon aradan sonra yeniden küme düştü ve uzun süre Süper Lig'e yükselemedi.

Sadece 6 galibiyet

Mersin ekibi, 1982-1983 yılında düştüğü 2. ligde tam 28 yıl Süper Lig'e çıkmak için mücadele verdi. Bu süreçte. 2. Lig B kategorisine de düşen kırmızı-lacivertli ekip, 2010-2011 sezonunda oynadığı 32 maçta 17 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet alarak ligi 58 puanla lider bitirerek, Süper Lig'e 'merhaba' dedi. 28 yıl aradan sonra çıktığı Süper Lig'in ilk sezonunda 34 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik, 16'da mağlubiyet alan Güney ekibi, 42 puanla 13. sırada yer aldı. Ancak Mersin ekibinin Süper Lig macerası yine erken bitti. 2012-2013 sezonunda 22 puanla ligin sonunda yer alan Çukurova temsilcisi, yeniden 2. Lig'e düştü. Spor kamuoyunun 'asansör takım' benzetmesi yaptığı Mersin İdman Yurdu, tam da bu söyleme uyar gibi 2013-2014 sezonunda ligi 6. sırada bitirmiş, Play-Off maçlarında rakiplerini yenerek tekrardan Süper Lig'e çıkmıştı. Süper Lig'de 2 yıl mücadele eden kırmızı-lacivertli ekip, 2015-2016 sezonunda 21 puan toplayarak ligi sonuncu bitirmiş ve TFF 1. Lig'e düşmüştü. Bu sezon oynadığı 32 maçta 6 galibiyet, 10 beraberlik, 16 da mağlubiyet alan Akdeniz ekibi, 3 puan silinme cezası bulunmasından dolayı 25 puanla son sıraya demir attı ve ligin bitimine 2 hafta kala ligden düşmeyi garantiledi.

"Evladımızı, kardeşimizi, annemizi, babamızı kaybetmiş gibi üzülüyoruz"

Takımın bundan sonraki durumuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Mersin İdman Yurdu Başkanı Mahmut Karak, "Öncelikli olarak maalesef 2. Lig'e düşmemiz kesinleşti ve bu yüzden çok üzgünüz, canımız çok sıkılıyor. Evladımızı, kardeşimizi, annemizi, babamızı kaybetmiş gibi üzülüyoruz. Tabii bundan sonra takımımıza daha çok sahip çıkmalıyız. Biz düşmüş olabiliriz ama oradan ayağa kalkıp, yeniden şahlanmak istiyoruz. Bunun içinde geldiğimiz günden beri hep söylediğimiz bir şey var. Kulübümüzü kurumsallaştırmalıyız. Takımımızın özellikle altyapısına büyük yatırımlar yapacağız. Burada bir futbol okulu kurup, buradan futbolcu yetiştirip, gelir elde etmek istiyoruz. Biz kulüp olarak kendi kendimize ayakta durmayı başarabilirsek, bundan sonra başarılı oluruz. Biz kimseden destek beklemeden, kimseden destek görmeden kendi kendine yetebilen bir kulüp olmalıyız. Öncelikle borçlarımızı yapılandırmaya ve transfer tahtasını açmaya çalışacağız. Biz Mersin İdman Yurdu sevdalısı olarak yola çıktık. Her zaman Mersin İdman Yurdu'nun başarılı olması için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Bundan sonrada takımımızın hak ettiği yere tekrardan çıkması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Öncelikle 2. Lig'den TFF 1. Lig'e, buradan da Süper Lig'e tekrar çıkması için her türlü çalışmayı yapacağız. İnşallah önümüzdeki yıllarda Mersin İdman Yurdu yeniden hak ettiği yerde olacaktır" dedi.