Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran’ın başkenti Tahran'ın sokaklarında Barcelona formasıyla dolaşan Reza Parastesh, Lionel Messi’ye ikizi kadar benziyor.

Bu benzerlik bir öğrenci olan Parastesh’e, şöhretin de kapılarını açtı. Her şey, Parastesh’in babasının, oğlunun Barcelona formalı bir fotoğrafını basına göndermesiyle başladı. Fotoğrafın büyük ilgi görmesi üzerine, Reza Parastesh sakalını uzattı; saçını Messi gibi kestirdi ve kendisini hemen hemen herkesle fotoğraf çektirirken buldu.

Bu yoğun ilgi Reza Parastesh’in başının polisle derde girmesine neden oldu. Messi benzeri ile fotoğraf çektirmek için otomobillerini durduranlar Tahran'da büyük bir trafik kargaşasına yol açtı. Bunun üzerine polis, Reza Parastesh’i karakola çağırdı ve daha dikkatli olmasını istedi.

BAŞROLDE MESSI'Yİ OYNAYACAK

Reza Parastesh, daha uzun süre Messi'ye benzerliğinin meyvelerini yiyecek gibi görünüyor. Messi'nin, İran Milli Takımının formasını giydiği bir dizide başrolü oynamaya hazırlanan genç öğrenci, bir yandan reklam teklifleri alırken, diğer yandan da kendisine gösterilen ilginin keyfini çıkarmaya devam ediyor.