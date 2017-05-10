Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da Hugo Rodallega krizi tatlıya bağlandı. Kayserispor maçında oyundan alınınca hocası Ersun Yanal’a büyük tepki gösteren Kolombiyalı oyuncu yaptıklarından pişman olduğunu söyleyip özür diledi. Yanal maçtan sonra yaptığı açıklamada, “İstediklerimi yapmadı, oyundan aldım. Mesaj yeri saha içi değildir. Bir daha yaşanmayacağını umuyorum” ifadelerini kullanmıştı. Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, takım içinde huzursuzluğa asla izin vermeyeceklerini söylerken, “Hugo hem yönetimle hem de hocasıyla görüştü, hem bizden hem de takım arkadaşlarından özür diledi. Davranışının yanlış anlaşıldığını söyleyip pişmanlığını dile getirdi. Biz de kendisini affettik. Bu konu gündemimizden kalktı” açıklamasını yaptı.

Avrupa olmazsa olmazımız

Çubukçu, son haftalarda yaşadıkları puan kayıplarını telafi etmek istediklerini söylerken, “Avrupa kupalarına katılma hedefimiz sürüyor. Avrupa bizim için olmazsa olmaz durumunda. Bu takım, ikinci yarıdaki başarısıyla bu hedefi getirdi, Avrupa’ya katılma hakkını da bu takım alacaktır” dedi. Son 4 haftaya girilirken artık puan kaybına tahammüllerinin kalmadığını, kalan maçlarda 12 puan çıkarmak zorunda olduklarını vurgulayan Çubukçu, “İlk yarıdaki tabloyu dile getirmek istemiyoruz. İkinci yarıda bu takım 30 puan toplayarak buralara geldi. Kalan 4 maçımızı da kazanacak güçte olduğumuzu biliyoruz. Biz takımımıza güveniyoruz, inanıyoruz. Bir emek var ve bunun karşılığını almak istiyoruz. Avrupa’ya olmazsa olmaz gözüyle bakıyoruz” dedi.