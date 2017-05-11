Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknik direktör Şenol Güneş, futbolcularına şampiyonluk için kalan 4 haftada puan kaybetme lükslerinin olmadığını belirterek uyarılarda bulundu.

Rakibin son dönemdeki farklı yenilgilerini dikkate almamalarını isteyen Güneş, rehavete kapılmaları gerektiğini belirtti.

Zaman zaman yağmur altında yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanda Tolgay Arslan ile Atiba Hutchinson topla çalışmalara başladı.

Çift kale maç esnasında Caner Erkin ve Ersan Gülüm arasında kısa süren bir gerginlik yaşandı. Caner Erkin ikili mücadelede kendisine sert bir müdahalede bulunan Ersan Gülüm ile tartıştı. Araya giren diğer oyuncular olayın daha da büyümesini engelledi.

Atınç ise takımdan ayrı koşu yaptı.