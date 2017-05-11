Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Kardemir Karabükspor ağırlayacak olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarına yaptığını idmanla sürdürdü. Alanya Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde Teknik Direktör Safet Susic, gözetiminde futbolcuların topla ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmalarıyla devam etti. İdmanın son bölümünde ise turuncu-yeşilli ekip, çift kale maçla tamamladı. İdmana futbolcular eksiksiz katıldı.

“Yüksek ihtimal ligde kalmayı garantiledik”

Rusya’nın Anzhi Makhachkala takımından devre arası transfer edilen Sırp Stoper Darko Lazic, idmanda gazetecilerinin sorularını cevapladı. Lazic, özellikle yeni hocalarının gelmesiyle bir performans yakaladıklarını söyledi. Lazic, ”İki maçlık bir mağlubiyetimiz oldu ama yükselişimiz devam ediyor. Yüksek ihtimal ligde kalmayı garantiledik. Tabi ki; matematiksel olarak şanslar, olasılıklar devam ediyor. Futbolda bazı şeyler siyahla beyaz gibidir ve nettir. Umarım biz mutlu sona ulaşacağız” dedi.

“Önümüzdeki maçlara bakacağım”

Küçük bir sakatlık yaşadığını ve ardından küçük bir operasyon geçirdiğini belirtti. Lazic,” Şu an yükselen bir grafiğim var. Önümüzdeki maçlara bakacağım” diye konuştu. Takımın morali hakkında da bilgi veren Lazic,” Konya deplasmanından muhteşem bir galibiyetle döndükten sonra bir takımın morali nasıl olabilir? Elbette üst seviyede. Gördüğünüz gibi herkes neşeli, herkes gülüyor ve hoş bir muhabbet içerisinde. Önümüzdeki maç elbette zor olacak. Ama bunu da başarabilecek güçteyiz” dedi.