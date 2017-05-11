Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden Merkez Hakem Kurulu’nun yaptığı açıklama ile Süper Lig’in 31. haftasında müsabakalarda düdükler çalacak hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Kayserispor - Atiker Konyaspor : Halis Özkhaya

20.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus

13 Mayıs Cumartesi

16.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy

19.00 Adanaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Fenerbahçe-Antalyaspor: Mete Kalkavan

14 Mayıs Pazar

16.00 Osmanlıspor - Akhisar Belediyespor: Barış Şimşek

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Kardemir Karabükspor: Ümit Öztürk

19.00 Gaziantepspor-Galatasaray: Hüseyin Göçek

15 Mayıs Pazartesi

20.00 Bursaspor - Beşiktaş: Bülent Yıldırım