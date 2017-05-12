Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor ile Adanaspor, yarın Adana'da yapacakları maçla ligde 38. kez karşı karşıya gelecek. Bugüne dek iki takım arasında yapılan 37 karşılaşmada, bordo-mavili takımın galibiyetlerde 24-5 üstünlüğü bulunurken, 8 maçta ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 62 gol atarken, kalesinde 23 gol gördü. Adana'da oynanan 18 maçın 10'unda Trabzonspor, 4'ünde ev sahibi takım galip geldi. 4 maçta ise taraflar berabere kaldı.