Trabzonspor ile Adanaspor, yarın Adana'da yapacakları maçla ligde 38. kez karşı karşıya gelecek. Bugüne dek iki takım arasında yapılan 37 karşılaşmada, bordo-mavili takımın galibiyetlerde 24-5 üstünlüğü bulunurken, 8 maçta ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 62 gol atarken, kalesinde 23 gol gördü. Adana'da oynanan 18 maçın 10'unda Trabzonspor, 4'ünde ev sahibi takım galip geldi. 4 maçta ise taraflar berabere kaldı.
Trabzonspor ile Adanaspor 38. randevuda
12.05.2017 - 10:40 | Son Güncelleme: 12.05.2017 - 10:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzonspor ile Adanaspor, yarın Adana'da yapacakları maçla ligde 38. kez karşı karşıya gelecek.
Etiketler : Trabzonspor,Adanaspor,
472729 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/472729.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig