Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Adanaspor'a konuk olacak.

Ligin son 2 haftasında art arda sahasında Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalan, Kayserispor'a da 3-2 mağlup olup 5 puan yitiren bordo-mavililer, Adanaspor deplasmanından galibiyetle dönerek hem Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürmek hem de moral bulmak istiyor.

5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karadeniz ekibinde kart cezalısı Uğur Demirok, forma giyemeyecek.

DEPLASMANDA YENİLMİYOR

Trabzonspor, Adanaspor deplasmanında dış sahadaki yenilmezlik serisini de sürdürmenin mücadelesini verecek.

Ligde dış sahada 26, iç sahada ise 22 puan toplayarak 48 puanla 5. sırada yer alan bordo-mavililer, Avrupa kupasına katılma yolunda deplasman başarısına da güveniyor.

Bordo-mavililer, son sırada yer alan rakibi Adanaspor'u yenerek, dış sahada yenilmezlik serisini 8'e çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

En son deplasman yenilgisini 146 gün önce ligin 15. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında 1-0'lık sonuçla alan bordo-mavililer, son 7 dış saha maçında 6 galibiyet, 1 beraberlikle 19 puan toplamayı başardı.

Söz konusu maçlarda Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa, Osmanlıspor ve Çaykur Rizespor'u 1-0, Akhisar Belediyespor'u 3-1, Antalyaspor'u 3-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, tek puan kaybını Atiker Konyaspor karşısında 1-1'lik sonuçla aldı.

38. RANDEVU

Trabzonspor ile Adanaspor, Adana'da yapacakları maçla ligde 38. kez karşı karşıya gelecek.

Bugüne dek iki takım arasında yapılan 37 karşılaşmada, bordo-mavili takımın galibiyetlerde 24-5 üstünlüğü bulunurken, 8 maçta ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 62 gol atarken, kalesinde 23 gol gördü.

Adana'da oynanan 18 maçın 10'unda Trabzonspor, 4'ünde ev sahibi takım galip geldi. 4 maçta ise taraflar berabere kaldı.

Bordo-mavililer, Adana'da oynadığı son 11 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Karadeniz ekibi, en son 1980-81 sezonunda rakibine deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu.

İki takım arasındaki maçlarda en farklı galibiyeti 2000-2001 sezonunda Trabzonspor, 7-1'lik sonuçla elde etmişti.