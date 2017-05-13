Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Seçim süreci olmadan adaylığının ve bu konuda görüş bildirmenin çok yanlış olduğunu söyleyen eski yönetici “En doğru olan Özbek’in, dinamik bir yönetimle yola devam etmesidir” dedi

Galatasaray’da muhaliflerin başlattığı “Galatasaray Yeniden” hareketi camiayı heyecanlandırdı. Dursun Özbek’in şu anki mevcut yönetiminden ve icraatlarından memnun olmayan isimler erken seçim için 1600 imzayı bulmayı ya da başkanın kongre kararı almasını bekliyor. Muhaliflerin topladığı imzalar 600’ü aştı. Olağanüstü seçimli genel kurul olduğu takdirde Adnan Öztürk ile Mustafa Cengiz, başkan adaylığını açıklayacak. Sarı-kırmızılı camianın söz sahibi tecrübeli isimleri ise iki adayı da yetersiz görüyor. Galatasaray camiasındaki 60 yaş üstündeki kanaat önderlerinin hedefinde eski yöneticilerden Cemal Özgörkey var. Türkiye’nin önde gelen iş adamlarından olan Özgörkey ise olağan seçim süreci olmadan adaylığının söz konusunu olmayacağını söyledi. Gazetemize özel açıklamalar yapan Özgörkey şöyle ifadeleri kullandı:



Özbek süresini tamamlamalı

“Ben prensip olarak bir seçim süreci olmadan kendimle, adaylıkla, seçimle ilgili görüş bildirmiyorum. Bildiren arkadaşları da anlamıyorum. Başkan Dursun Özbek’in çok önemli projeler üstünde çalıştığını görüyorum. Galatasaray’ın çok ağır bir gündemi var. Son dönemlerde Galatasaray Başkanları görev sürelerini tamamlayamadı. Bunu tekrar yaşamanın doğru olacağını düşünmüyorum. Dursun Özbek’in taze kanlarla, dinamik, yeni bir yönetimle yola devam etmesi ve görev süresini tamamlaması en doğrusu olacaktır. Seçim yapalım indirelim mantığının tamamen karşısındayım. Yönetime hepimiz destek verelim. Bana verilen değere, Galatasaray’a canı gönülden desteğimkarşısında değerli üyelerin teveccühlerine teşekkür ediyorum.”