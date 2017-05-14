Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk turda Belarus, çeyrek finalde Litvanya, yarı finalde Avustralya ve finalde İsveçli rakiplerini yenerek, Kick Boks’ta dünya şampiyonu olan Serdar Yiğit Eroğlu memleketi Gaziantep’te coşkuyla karşılandı. Havalimanında karşılanan şampiyon, annesi Makbule Eroğlu’na sarılarak Anneler Günü dolayısıyla madalyasını hediye etti. Serdar Yiğit Eroğlu kendisini karşılamaya gelenlere teşekkür ederek, "İyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini çok şükür dünya şampiyonu oldum. Ailemi ve ülkemi temsil ettiğim için çok mutluyum. Hocalarıma ve beni karşılamaya gelen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"MADALYAMI ANNEME HEDİYE EDİYORUM"

Anneler Günü dolayısıyla madalyasını annesine hediye eden Eroğlu, "Bugün anneler günü, ben de madalyamı anneme hediye ediyorum. Hem annem hem babamın bende büyük emekleri var. Onlara çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Eroğlu’nun Antrenörü Burhan Çelik ise, "1 Nisan’dan beri iyi bir hazırlık sürecindeyiz. Şampiyon olduğumuz siklet kolay değil, ağır siklette şampiyon olduk. Federasyonun bünyesinde uzun bir kamp dönemi geçirdik. İnancımızı kaybetmeden birinci maçta Belarus, ikinci maçta Litvanya, üçüncü maçta Avusturya ve finalde İsveç’i yenerek inancımızı yerine getirdik. Bizi destekleyen dua eden herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ONUNLA GURUR DUYUYORUM"

Dünya Şampiyonu Serdar Yiğit’in Annesi Makbule Eroğlu en güzel hediyenin oğlunun dünya şampiyonu olması olduğunu söyleyerek, "Bugün Anneler Günü, bana en güzel hediyeyi oğlum verdi. Çünkü o dünya şampiyonu oldu. Onunla gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

Duygularının tarif edilemeyeceğini söyleyen baba Kemal Eroğlu ise, "Oğlum dünya şampiyonu oldu. Duygularımı tarif edemem. Bu duyguyu bize tattırdığı için Rabbime bin kere şükürler olsun" dedi.

Serdar Yüğit Eroğlu’nu karşılamaya gelen kalabalık, Türk bayrakları açarak, davul zurna eşliğinde şampiyonu evine götürüldü.