Süper Lig'de uzun yıllar mücadele eden ve Türk futboluna Aykut Kocaman, Oğuz Çetin ile Tuncay Şanlı gibi birçok yıldız oyuncuyu kazandıran Sakaryaspor, normal süresi golsüz biten ve nefes kesen final maçında Diyarbekirspor'u uzatmalarda 2-1 yenerek Spor Toto 2. Lig'e yükselmeyi başardı.
İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmanın normal süresi golsüz sonuçlandı. Uzatmanın ilk devresinde Güneydoğu temsilcisi 94'te Serhat Baştan'ın golüyle öne geçti. Ancak 105 ve 111'de iki kez sahne alan Coşkun Yılmaz fileleri havalandırarak yeşil-siyahlı takıma şampiyonluğu getirdi.
Diyarbekirspor'da 106'da Fahrettin Bıyıklı kırmızı kart gördü.
SAKARYASPOR
16 Hüseyin Bilge
4 Zafer Aydoğdu
22 Fikret Topaloğlu
87 Burak Bekaroğlu
8 Serdar Ümit Deniz
54 Talha Mayhoş
70 Fatih Özçelik
3 Canberk Özdemir
17 Hüseyin Altuğ Taş
76 Coşkun Yılmaz
99 Erçağ Evirgen
DİYARBEKİRSPOR
85 Onur Bilgin
34 Fahrettin Bıyıklı
63 Eşref Korkmazoğlu
95 Sefacan Taşkolu
5 Abdurrahman Emir Alagöz
7 Adem Aydın
13 Serdar Cansu
20 Mehmet Özdıraz
80 Hüseyin Bak
93 Serhat Baştan
10 Tunç Murat Behram
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