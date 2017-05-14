Süper Lig'de uzun yıllar mücadele  eden ve Türk futboluna Aykut Kocaman, Oğuz Çetin ile Tuncay Şanlı gibi birçok  yıldız oyuncuyu kazandıran Sakaryaspor, normal süresi golsüz biten ve nefes kesen final maçında Diyarbekirspor'u uzatmalarda 2-1 yenerek Spor Toto 2. Lig'e yükselmeyi başardı.  

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmanın normal süresi golsüz sonuçlandı. Uzatmanın ilk devresinde Güneydoğu temsilcisi 94'te Serhat Baştan'ın golüyle öne geçti. Ancak 105 ve 111'de iki kez sahne alan Coşkun Yılmaz fileleri havalandırarak yeşil-siyahlı takıma şampiyonluğu getirdi.
 
Diyarbekirspor'da 106'da Fahrettin Bıyıklı kırmızı kart gördü.
 
SAKARYASPOR

16 Hüseyin Bilge    
4 Zafer Aydoğdu    
22 Fikret Topaloğlu    
87 Burak Bekaroğlu    
8 Serdar Ümit Deniz    
54 Talha Mayhoş    
70 Fatih Özçelik    
3 Canberk Özdemir    
17 Hüseyin Altuğ Taş    
76 Coşkun Yılmaz    
99 Erçağ Evirgen    
 
DİYARBEKİRSPOR

85 Onur Bilgin    
34 Fahrettin Bıyıklı    
63 Eşref Korkmazoğlu    
95 Sefacan Taşkolu    
5 Abdurrahman Emir Alagöz    
7 Adem Aydın    
13 Serdar Cansu    
20 Mehmet Özdıraz    
80 Hüseyin Bak    
93 Serhat Baştan    
10 Tunç Murat Behram
iPhone'umdan gönderildi