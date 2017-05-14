Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de uzun yıllar mücadele eden ve Türk futboluna Aykut Kocaman, Oğuz Çetin ile Tuncay Şanlı gibi birçok yıldız oyuncuyu kazandıran Sakaryaspor, normal süresi golsüz biten ve nefes kesen final maçında Diyarbekirspor'u uzatmalarda 2-1 yenerek Spor Toto 2. Lig'e yükselmeyi başardı.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmanın normal süresi golsüz sonuçlandı. Uzatmanın ilk devresinde Güneydoğu temsilcisi 94'te Serhat Baştan'ın golüyle öne geçti. Ancak 105 ve 111'de iki kez sahne alan Coşkun Yılmaz fileleri havalandırarak yeşil-siyahlı takıma şampiyonluğu getirdi.



Diyarbekirspor'da 106'da Fahrettin Bıyıklı kırmızı kart gördü.



SAKARYASPOR

16 Hüseyin Bilge

4 Zafer Aydoğdu

22 Fikret Topaloğlu

87 Burak Bekaroğlu

8 Serdar Ümit Deniz

54 Talha Mayhoş

70 Fatih Özçelik

3 Canberk Özdemir

17 Hüseyin Altuğ Taş

76 Coşkun Yılmaz

99 Erçağ Evirgen



DİYARBEKİRSPOR

85 Onur Bilgin

34 Fahrettin Bıyıklı

63 Eşref Korkmazoğlu

95 Sefacan Taşkolu

5 Abdurrahman Emir Alagöz

7 Adem Aydın

13 Serdar Cansu

20 Mehmet Özdıraz

80 Hüseyin Bak

93 Serhat Baştan

10 Tunç Murat Behram

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