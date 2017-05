Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor G.Antep maçı sonrası, “Türkiye’de hiçbir maç kolay geçmiyor. Bu maç da öyle oldu. Tabiri caizse acı çektiğimiz bir maç oldu ama kazandık. Ligi 3. bitirmek istiyoruz. Fenerbahçe’yi geçmek istiyoruz. Bu galibiyeti Osmanlıspor maçına da taşımamız lazım” açıklaması yaptı.



Ben, başkan ve Ergün...

Dursun Özbek’in “Tudor ile gelecek sezon da devam edeceğiz” sözleriyle ilgili görüşü istenen Hırvat teknik adam, “Başkanla aramız oldukça iyi. Hemen hemen her gün konuşuyoruz. Başkan, ben ve Cenk Ergün her gün konuşuyoruz. Seneye mükemmel bir sezon için uğraşıyoruz, buna odaklandık” diye konuştu.



Çalışmalara başladık

Önümüzdeki sezon için hırslı olduklarını belirten Igor Tudor, “Yeni sezon çalışmalarına 2 ay önceden start verdik. Hep iletişim halindeyiz. Scoutlarımızla da iletişim halindeyiz. Transfer çalışmaları da başladı. Hedef seneye şampiyon olmak, bunun için uğraşıyoruz” ifadelerini kullandı.



Taraftar yalnız bırakmadı

Gaziantep Stadyumu’nda tribünlerin bazı bölümlerinde boşluklar olduğu görüldü. Kale arkasındaki misafir takım tribünü ise çevre iller ile Adana, Antalya, Mersin, Niğde, Osmaniye ve Eskişehir gibi şehirlerden gelen Galatasaraylı taraftarlar doldurdu.



Bruma on birde

İgor Tudor tarafından geçen haftaki Kasımpaşa maçının 18. dakikasında oyundan alınan Bruma şoku yaşamıştı. Portekizli dünkü maçta ise sahaya on birde çıktı. Tudor geçen hafta Bruma’yı erken

oyundan alma kararı

için “İstediklerimi yapmadı” demişti.



Bin polis görev yaptı

Stadyuma gelen araçlar kontrol noktalarında arandıktan sonra içeri alındı, stat içi ve dışında 1000 polis memuru görev yaptı. Gaziantepspor yönetimi ile özel güvenlik şirketi arasındaki anlaşmazlık sebebiyle karşılaşmada özel güvenlik görevlisi görev almadı.



Ergün: Ceza belli değil

G.Saray’ın Futbol Direktörü Cenk Ergün, futbolculara Kasımpaşa yenilgisi sonrası verilen para cezası konusu hakkında, “Henüz resmi bir şey yok” demekle yetindi. Ergün transfer çalışmaları için bugün yurt dışına çıkacağını ifade etti.



7 gençle sözleşme

G.Saray Avrupa Şampiyonası’nda yarı finale kalan U17 Milli Takımı’nın iskeletini oluşturan 7 futbolcusu Ozan Kabak, Atalay Babacan, Recep Gül, Yunus Akgün, Emirhan Civelek, Abdussamed Karnuçu ve Bekir Melih Gökçimen’le sözleşme yapma kararı aldı.