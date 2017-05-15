Konuyla ilgili Fenerbahçe’nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:
“19-21 Mayıs tarihleri arasında Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenecek ve Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın şampiyonluk mücadelesi vereceği 2017 Euroleague Final Four maçları için kulübümüz tarafından 15 Mayıs Pazartesi günü (bugün) satışa çıkarılan ekstra biletler, taraftarlarımızın göstermiş olduğu yoğun ilgiyle beraber saat 15:00 itibariyle tükenmiştir. Büyük Fenerbahçe taraftarına, göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ederiz.”
Fenerbahçe'nin Final Four biletleri tükendi
15.05.2017 - 17:41 | Son Güncelleme: 15.05.2017 - 17:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe, Final Four için satışa çıkarılan ekstra biletlerin tükendiğini açıkladı.
Konuyla ilgili Fenerbahçe’nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:
Etiketler : fenerbahçe,final four,
473699 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/473699.aspx
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