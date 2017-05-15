Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Orta sahada Lyon'dan Mathieu Valbuena ve Milan'dan Jose Sosa ile görüşen; Trabzonspor'dan Mehmet Ekici'yi bedelsiz olarak kadrosuna katan sarı lacivertliler hücum hattının kanatlarına da takviye planlıyor.

Sarı lacivertliler bu bölge için bir süredir görüşme halinde olduğu Shakhtar'lı Taison'un transferini bitirmeye de çok yakın.

Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi 2017 yılı sonunda bitecek Brezilyalı yıldızla görüşmelerde sona gelen Fenerbahçe, Ukrayna kulübü ile de pürüzleri gidermek üzere. Sözleşme bitiminin yaklaşması ve oyuncunun kalmaya sıcak bakmaması üzerine Shakhtar Donestk de Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmeye yakın görünüyor. Taraflar arasında konuşulan ödeme planındaki son pürüzlerin çözülmesinin ardından sarı lacivertliler transferi gerçekleştirecek.

37 MAÇTA 10 GOL, 10 ASİST

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın da gündemine gelen Taison bu sezon oynadığı 37 maçta 10 gol kaydetti. 29 yaşındaki kanat oyuncusu bu maçlarda 10 da asist yaparak takımın hücum gücünü sırtladı.