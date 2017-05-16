Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın Terek Grozni'nin forveti Ablaye Mbengue'nin peşinde olduğu iddia edildi. Rus basınına açıklamalar yapan oyuncunun menajeri Malik Arutyunov, "Beşiktaş, gerçekten oyuncuyla ilgileniyor ancak tek talip Beşiktaş değil. Beşiktaş benimle bu konuda iletişime geçti. Öncelikle sezonun bitmesini istedik" dedi. Terek ile bu konuda görüştüklerini de ekleyen Arutyunov, "Sezon biter bitmez aramızdaki problemleri çözmeye çalışacağız. Mbengue sonuç olarak bu takımın as golcüsü" ifadelerini kullandı. Mbengue'nin kontratının bu yaz sona ereceğini belirten menajeri, "Terek onunla kontrat yenilemek isteyebilir. Son kararı Mbengue verecek" sözleriyle konuşmasını noktaladı. 24 yaşındaki Senegalli golcü Ablaye Mbengue, bu sezon forma giydiği 20 Rusya Premier Liga karşılaşmasında 6 gol attı ve 2 asist yaptı.