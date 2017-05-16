Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Odebank Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın rakip kulüp başkanına tokat atmasıyla ilgili ilginç ifadeler kullandı.

"BU AİLE İÇİ BİR DURUM"

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman yine gündem oluşturacak açıklamalar yaptı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Yakındoğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat atmasını değerlendiren Ataman, ilginç ifadeler kullandı.

Hedefgol programına konuşan Ataman, "Hiç kimse atılan bir tokadı tasvip edemez. Ama orada ince bir detay var. Aziz Yıldırım’ın tokat attığı kişi sıradan bir kişi değil. Geçmişte Fenerbahçe’de yöneticilik yapmış, Aziz Yıldırım’ın belki de oğlu gibi kendi içinden gördüğü bir kişi. Bazen insanlar kendilerini tutamayabilir. Rakibe kızarsın bir şey yapamazsın ama bir ihaneti çok büyük bir haksızlığı kendinden birinden görünce ona farklı tepki gösterirsin. Öyle değerlendirmek lazım. Kimsenin kimseye tokat atması doğru değil ama Aziz Başkan bunu Galatasaray’dan Beşiktaş’tan birine yapsa farklı düşünürdüm. Burada aile içi bir durum var” dedi.

Fenerbahçe'nin Final Four'daki şansını da değerlendiren Ataman, sarı-lacivertlilerin şampiyonluğu çok istediğini bunun da oyuncuların üstünde bir baskı oluşturabileceğini söyledi. Ergin Ataman, "Şampiyonluk kolay değil" ifadelerini kullandı.