Avrupa U17 Futbol Şampiyonası yarı finalinde Türkiye U17 Milli Takımı ile İngiltere U17 karşı karşıya geldi. Zagreb'te oynanan mücadeleyi İngilizler, 2-1'lik skorla kazandı.
İngiltere, 12. dakikada Odoi, 38. dakikada Sancho ile galibiyete gitti. Milli Takımımızın tek golü 45. dakikada Atakan Kesgin'den geldi.
Bu sonucun ardından İngiltere, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finale yükseldi.
Millilerimiz, bu başarıyla birlikte 6-28 Ekim arasında Hindistan'da düzenlenecek U17 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.