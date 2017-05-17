Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Premier League'in 37. haftasında Arsenal, Emirates Stadyumu'nda son sıradaki Sunderland ile karşılaştı. İlk yarısı 0-0 biten maçta Arsenal, Sunderland'i 2-0 mağlup etti.

Arsenal'a Sunderland karşısında galibiyeti getiren golleri 72. dakikada ve 81. dakikada Alexis Sanchez kaydetti. Mesut Özil de Sanchez'in ilk golünde pası veren isimdi.

Arsenal bu galibiyetle ligde puanını 72'ye çıkarırken, son sıradaki Sunderland 24 puanda kaldı. Wenger'in öğrencileri bu sonuçla ligi ilk 5 içerisinde bitirmeyi garantiledi. Premier League'in son haftasında Arsenal evinde Everton'ı konuk edecek. Sunderland ise son hafta deplasmanda şampiyon Chelsea ile karşılaşacak.