Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önce Volkan Babacan kaçırdı. Sonrasında gol yapması durumunda takımını finale taşıyacak Volkan Demirel topun başına geldi. Fakat sarı-lacivertli eldiven o kadar kötü bir vuruş yaptı ki; sahada Volkan Babacan kendini tutamayıp güldü. Sosyal medyada da durum farklı değildi. Kullanıcılar Demirel’in vuruşuyla alay ederken futbolcunun kavgalı olduğu Van der Wiel’in kız arkadaşı Rose Bertram’ın da gülücük paylaştığı görüldü.