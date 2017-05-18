Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bu yıl ilk kez Samsun’da yapılacak şampiyonanın daha da anlam kazandığını söyledi.

Türkiye Golf Federasyonu’nun 2017 faaliyet takviminde yer alan Aslı Nemutlu Türkiye Gençler Şampiyonası bu yıl Samsun’da oynanacak. 19-20 Mayıs tarihlerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü’nde yapılacak şampiyonaya 18 yaş altı 66 oyuncu katılacak. İki günlük turnuvada A kategorisinde yer alan oyuncular medal net, B kategorisindekiler ise stableford formatlarında yarışacak.

Turnuvanın ödül töreni 20 Mayıs’ta oynanacak final raundunun ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü’nde yapılacak. Geçen sene Klassis Golf Kulübü’nde yapılan şampiyonanın kazananı 155 gross skorla Serra Evrengil olmuştu.

“Daha da anlam kazandı”

Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yıllardır 19 Mayıs tarihinde düzenledikleri Türkiye Gençler Şampiyonası’nı Samsun’da düzenleyecek olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 98. yılını golf sahasında kutlayacaklarını belirten Ağaoğlu, “Gençler için düzenlediğimiz bu organizasyon 19 Mayıs’ta en çok Samsun’a yakışıyor. Samsun’daki golf sahasının hizmete girmesiyle bu turnuva başta olmak üzere Türkiye Golf Federasyonu’nun birçok organizasyonunu Karadeniz’e taşıdık. Anlamlı turnuvada mücadele edecek tüm oyunculara başarılar diliyorum” diye konuştu.