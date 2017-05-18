Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aslında, Panathinaikos ile PAOK'u karşı karşıya getiren Şampiyonlar Ligi Play off maçında ilk düdükten itibaren gerilim yüksekti. Panathinaikos'un, Marcus Berg'in golüyle öne geçmesinin ardından, PAOK tartışmalı bir kararla 10 kişi kaldı. İkinci yarının hemen başında sert faul sonrası Panathinaikos da 10 kişi kaldı.

Asil olaylar ise Panathinaikos ceza sahası içinde patlak verdi. Birçok oyuncunun karıştığı arbede sürrerken, Paok Teknik Direktörü Ivic, tribünden başına atılan yabancı madde nedeniyle kendisini yerde buldu. Uzun süre yerden kalkamayan Ivic, başı sarıldıktan sonra, tekerlekli sandalye ile stattan çıkarıldi ve beyin sarsıntısı şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Hakem bunun üzerine 58. dakikada maçı tatil etti.