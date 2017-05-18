Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basketbol THY Euroleague Final Four'da mücadele edecek Fenerbahçe, kupayı İstanbul’da kaldırarak, tarihinde ilk kez şampiyon olmak istiyor.

İstanbul’da 19-21 Mayıs’ta düzenlenecek organizasyonda Türkiye’den Fenerbahçe‘nin yanı sıra Rusya’nın CSKA Moskova, Yunanistan’ın Olympiakos ve İspanya’nın Real Madrid takımları şampiyonluk mücadelesi verecek.

1958’den bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 11. sezonunu geçiren sarı-lacivertli ekip, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarının ardından üst üste üçüncü kez Final Four'da yer alacak.

Geçen sezon finale yükselen ve şampiyonluğu son saniyelerde kaçıran Fenerbahçe, İstanbul’da düzenlenecek organizasyonda taraftar avantajını da kullanarak, mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

NORMAL SEZONU 5. TAMAMLADI

Fenerbahçe, THY Euroleague Final Four'da normal sezonu 18 galibiyetle 5. sırada bitirdi.

Sezona 4’te 4 yaparak başlayan sarı-lacivertliler, gösterdiği performansla son haftalara ilk 2 içinde girdi. Son 4 haftada 1 galibiyet alabilen Fenerbahçe, normal sezonu 5. sırada tamamlayarak, play-off öncesi saha avantajını kaybetti.

PLAY-OFF'U KAYIPSIZ GEÇTİ

Normal sezonu 5. sırada bitirerek adını play-off’a yazdıran Fenerbahçe, Yunanistan’ın Panathinaikos Superfoods takımıyla eşleşti.

Saha avantajını kaybeden sarı-lacivertli ekip, buna rağmen gösterdiği performansla play-off’u kayıpsız geçti. Deplasmandaki karşılaşmaları 71-58 ve 80-75 kazanan Fenerbahçe, sahasındaki ilk müsabakayı da 79-61 galip tamamladı ve adını Dörtlü Final’e yazdırdı.

BOGDANOVIC VE UDOH ÖN PLANA ÇIKIYOR

Sarı-lacivertli ekipte Bogdan Bogdanovic ile Ekpe Udoh, normal sezon ve play-off’taki istatistikleriyle dikkati çekiyor.

THY Avrupa Ligi’nde sezonun en iyi ilk 5’ine seçilen Bogdanovic ve Udoh, aynı zamanda sarı-lacivertlilerin de en skorer oyuncuları oldu. Bogdanovic 14,5, Udoh ise 12 sayı ortalamasıyla sezon içinde takımlarına katkıda bulundu.

Udoh ise THY Euroleague'de hem ribauntta hem de blok istatistiklerinde zirvede yer aldı. Tecrübeli uzun oyuncu, 7,6 ribaunt ve 2,1 blok ortalamasıyla Euroleague'in bu istatistiklerde en iyisi oldu. Sarı-lacivertli basketbolcu, Final Four'a kalan ekipler arasında CSKA Moskovalı Nando De Colo’dan sonra en fazla verimlilik puanına sahip oyuncu olmayı başardı.

REAL MADRİD İLE REKABETİ

Fenerbahçe, Final Four'da karşılaşacağı Real Madrid ile son 3 yıldaki rekabetiyle dikkati çekiyor.

İspanyol temsilcisiyle son 3 sezonda 8 kez karşılaşan Fenerbahçe, bu maçların 5’ini kazandı.

KADRO

Dünyaca ünlü Sırp başantrenör Zeljko Obradovic’in çalıştırdığı Fenerbahçe’nin kadrosunda şu basketbolcular bulunuyor:

Ali Muhammed, Melih Mahmutoğlu, Ahmet Düverioğlu, Barış Hersek, Egehan Arna, Berk Uğurlu (Türkiye), Ekpe Udoh, James Nunnally (ABD), Pero Antic (Makedonya), Bogdan Bogdanovic, Nikola Kalinic (Sırbistan), Anthony Bennett (Kanada), Kostas Sloukas (Yunanistan), Jan Vesely (Çekya), Luigi Datome (İtalya)