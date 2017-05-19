Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

Fenerbahçe, bu sezon kendi evinde THY Euroleague’de şampiyonluk hayal ediyor. Geçen sezon finalde CSKA Moskova’ya son saniye topuyla kaybeden sarı-lacivertlilerin İtalyan yıldızı Luigi Datome, o anları unutamadıklarını söyledi. İşte Datome’nin dörtlü final için görüşleri…

- Geçen sezon son saniyelerde kaybettiğiniz şampiyonluk size ne hissettiriyor?

- CSKA Moskova’ya karşı gerçekten son derece dramatik bir son yaşadık ve bunun hiç aklımızdan çıkmadığını, rüyalarımıza girdiğini söyleyebilirim. Her gün antrenmana gelirken o anı tekrar tekrar yaşamak hoş değil ama bu durum çalışmaktan yorulduğumuzda için hepimiz ekstra bir motivasyon sağlıyor. Bu sefer kupayı kazanacağız” dedi.

- Final Four’un İstanbul’da oynanacak olması sizin için bir avantaj mı?

- İstanbul’un bizim için bir avantaj olduğunu düşünmüyorum çünkü basketbol sahada oynanıyor. Taraftarlarımızın desteği bizim için elbette önemli ama biz nasıl saha avantajına sahip olan Panathinaikos’u taraftarının önünde iki defa yendiysek, başka takımlar da hazır olmamamız halinde bizi taraftarımızın önünde yenebilir.

- Yarı finaldeki rakibiniz Real Madrid’i Ülker Sports Arena’da mağlup etmeyi başarmıştınız. Onlar hakkında ne düşünüyorsun?

- Real Madrid koşmayı seven ve skor üretmekte zorlanmayan bir takım. Bir kere iyi olduklarını hissederlerse kontrol etmek oldukça güç. Onlara bu hissi vermeden maçın iplerini elimizde tutmalıyız.