Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aktif Bank Genel Müdürü Dr. Serdar Sümer, Passolig'in futbolda şiddeti azalttığını belirterek, bu sistemi, zaman zaman şiddetin yaşandığı basketbol, voleybol ve diğer spor dallarında da yaygınlaştırmak için görüşmeler yaptıklarını bildirdi. Serdar Sümer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spor ve alışveriş dünyasının kartı Passolig'in 2,8 milyon kullanıcısı bulunduğunu ifade ederek, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ortalama 500'er bin üyesi olduğunu, geri kalanının da 3 büyükler dışındaki takımlardan oluştuğunu bildirdi.

"Karekod ve NFC özelliğiyle stada girebileceksiniz"

Serdar Sümer, Passolig'i mobil bir aplikasyonla taraftarların cep telefonlarına getirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Diyelim ki Passolig kartınız yok ve akşam maça gitmek istiyorsunuz. Uygulamanın devreye girmesiyle beraber aplikasyon üzerinden kartın başvurusunu 5-10 saniyede yapabileceksiniz. Telefonunuzla resminizi çekiyorsunuz, birkaç bilgiyi giriyorsunuz, kartınız otomatik olarak oluşuyor. Fiziki kart size doğru yola çıkıyor ama siz aplikasyon üzerinden karekod ve NFC özelliğiyle stada girebileceksiniz. Tabii o aşamada, en azından şimdilik Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) onayı gerekiyor.

Şu anda kart oluşturmak için halihazırda aplikasyonu kullanabiliyorsunuz. Kartınız oluştuktan sonra kartınız kredi kartıysa direkt, kredi kartı değilse içine para yükleyerek maç bileti alabiliyorsunuz. Başka kredi kartından para yüklemesi de yapabiliyorsunuz. Herhangi bir e-ticaret sitesinden alışveriş yapar gibi. Sonra istediğiniz maça biletinizi alıyorsunuz, stada gidip tek geçişlik PassCard'ınızı alıyorsunuz, giriyorsunuz. TFF'nin onayından sonra da telefonunuzu okutup stada girebileceksiniz."

"Passolig futbolda şiddeti azalttı"

Aktif Bank Genel Müdürü Sümer, kullanıcıların Passolig'e alıştığını belirterek, "Taraftar ilk başlarda haliyle 'Niye kart alıyorum', 'Nereden alacağım' diyordu. Artık mobil uygulamayla o bitti. Futbolseverlerin en büyük ikinci şikayeti ise haklı olarak diyor ki 'Ben küfretmedim, niye hala blok olarak ceza alıyorum?' Mesela bir küfür olayı, şiddet olmuş. Bizde hala federasyon böyle durumlarda bir bloku yasaklıyor. Ancak orada küfretmeyen kısım diyelim ki yüzde 75… Onlar da bir sonraki maça giremiyor. En büyük şikayet noktası bu. Baktığımız zaman federasyon da artık mutabık ona, teknik altyapı da müsait. Bu nedenle önümüzdeki sezon blok ceza uygulamasının kalkacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Passolig'in futbolda şiddeti azalttığını savunan Sümer, Passolig sistemini, zaman zaman şiddetin yaşandığı basketbol, voleybol ve diğer spor dallarında da yaygınlaştırmak için görüşmeler yaptıklarını bildirdi.