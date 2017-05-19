Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da Eren Derdiyok şoku! Galatasaray forması giyen Eren Derdiyok Osmanlıspor maçında sakatlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ın Osmanlıspor ile karşılaştığı maçta Eren Derdiyok, 53. dakikada rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Eren Derdiyok omzunun üzerine sert bir şekilde düştü ve hakem hemen sağlık görevlilerini sahaya davet etti. Eren, tedavisinin ardından oyuna birkaç dakika daha devam etti.

Ancak daha sonra Eren Derdiyok kendini yere bıraktı. Eren 57. dakikada daha fazla devam edemedi ve kenara geldi.

Igro Tudor, oyuan devam edemeyen Eren yerine Lukas Podolski'yi sahaya sürdü.