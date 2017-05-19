Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Euroleague Final-Four’da Fenerbahçe’nin Real Madrid ile karşılaştığı maçı önemli isimler de takip etti. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, takımını mücadelede yalnız bırakmadı. Yıldırım, heyecandan yerinde duramadı. Müsabakayı Türkiye Basketbol Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe eski yöneticisi Ali Koç, Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman ile ünlü restorancı Nusret de izledi.