Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertli ekipte Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 ayrı grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı, Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Ardından Ankara'ya hareket edecek.