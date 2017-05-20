Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'de Sergen Yalçın'ın yerine Mesut Bakkal'ın gelmesinin ardından düşme potasından uzaklaşan Kayserispor 32. hafta maçında Adanaspor'u konuk etti. Sırasıyla Alanyaspor, Trabzonspor ve Atiker Konyaspor'u mağlup eden Kayserispor Adanaspor'la 1-1 berabere kaldı. Kayserispor'un golünü Samba Sow kaydederken, bu sezon Süper Lig'e yükselen ve küme düşmesi kesinleşen Adanaspor'un golünü Renan Fogiunho kaydetti. Kayserispor puanını 37'ye çıkartırken, Adanaspor 25 puana yükseldi.

İLK 11'LER:

Kayserispor: Ahamada, Hakan Aslantaş, Levent, Mabiala, Erkan Kaş, Rotman, Samba Sow, Lawal, Varela, Deniz Türüç, Umut Bulut

Yedekler: Muammer, Efe Halil, Kana-Biyik, Umut Sönmez, N'Guemo, Güray Vural, Ryan Mendes

Adanaspor: İrfancan, Diago, Ramos, Didi, Sami Can, Renan, Tevfik, Bekir, Cem, Ahmet Dereli, Vini San

Yedekler: Mert, Viera, Emre, Ahmet, Fırat, Koman​

MAÇTAN DAKİKALAR...

4. dakikada Deniz Türüç’ün sağdan ceza sahasına yaptığı ortada, altıpas önünde Umut Bulut’un kontrol edemediği top kaleci İrfan Can Eğribayat’da

kaldı.



20. dakikada sağ tarafta serbest vuruş kullanan Cem Özdemir’in ortasında, ön direkte Bekir Yılmaz’ın yaptığı kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.



34. dakikada Kayserispor öne geçti. Sağ taraftan Deniz Türüç’ün kullandığı kornerde, kaleci İrfan Can Eğribayat boşa çıktı ve Samba Sow kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0



Kayserispor müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

Adanaspor'da Renan Foguinho, 81. dakikada attığı golle maça dengeyi getirdi: 1-1.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.