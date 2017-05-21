Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, dün gerçekleştirilen olağan divan genel kurulunda çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte Usta’nın söyledikleri: “Dün (önceki gün) FIFA'daydım.. Şike konusu kapanmıştır. CAS ve UEFA şike yapıldığını tespit etti ve artık bu konu kapandı. Biz CAS’a ‘Yaptırım uygulasın’ diye gittik. O da ‘yetkim yok’ dedi… CAS'tan da bu karar çıktıktan sonra CAS'ı FIFA'ya götürmüyoruz öyle bir yetkimiz yok. Götürdüğümüz şey TFF’ye müdahale et madem UEFA ve CAS ‘Türkiye'de şike var’ dedi, müdahale et… Şu anki mücadele TFF'ye müdahale et mücadelesidir...”

Beraberlik ikisine de yaramıyor

Öte yandan bugün MP Arena’da karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor ile Başakşehir, mutlak galibiyet istiyor. Trabzonspor Avrupa, Başakşehir ise şampiyonluk derdinde. Beraberlik ikisine de yaramıyor. Trabzonspor’da üçer sarı kartı bulunan Mustafa, Aytaç, Onazi, Bero ve Rodallega kart görmeleri durumunda F.Bahçe’ye karşı forma giyemeyecekler.