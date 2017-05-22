Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Euroleague Finali’nde Fenerbahçe, Yunan ekibi Olympiakos’u 80-64 mağlup ederek, zafere ulaştı. Müsabaka sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe’nin oyuncularından Pero Antic, "Şampiyon olmak çok güzel. Tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Çok zor bir sezon oldu. Ama daha her şey bitmedi. Lig şampiyonluğu da alacağız. Olympiacos'a gelirsek çok iyi bir takım. Her zaman geri dönmeyi biliyorlar. Extra güç harcamak zorunda kaldık onları yenmek için. Ama biz başardık. Taraftarımız 6. adamamız oldular sahada" diye konuştu.