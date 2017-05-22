Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Kore'nin Jeonju şehrindeki Jeonju World Cup Stadyumu'nda TSİ 14.00'de başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mısır Futbol Federasyonundan Gehad Grisha olacak. Karşılaşmada ayrıca video hakemlerde görev yapacak.