Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezonu Avrupa bileti almış bir şekilde kapatmak isteyen Trabzonspor’da hedef seneye şampiyonluğa oynayacak bir takım olmak. Yönetim olarak yaptıkları işlerin semeresini yavaş yavaş almaya başladıklarını söyleyen kulübün genel sekreteri Gençağa Meriç, “Başkanımız da açıkladı. Gündemimizde hoca değişikliği yok. Ersun Yanal ile yola devam edeceğiz. Biz uzun soluklu olacak bir plan yaptık ve ona göre de adımlarımızı atıyoruz. Yönetim olarak hocamızın raporları doğrultusunda hareket ediyoruz” dedi.

Fener’i yenmek istiyoruz

Önümüzdeki sezon zirveye oynayan bir takım kuracaklarını söyleyen Meriç, “İyi bir iskelet kadromuz var. Bu mevcut kadromuzu güçlendireceğiz. Zaten kadromuz güçlü. İkinci yarının en çok puan toplayan takımlarından biriyiz. Hocamızın verdiği rapora göre transferde nokta atışı yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Meriç, Trabzonspor’un 1997-98 sezonundan bu yana F.Bahçe’yi deplasmanda yenememesiyle ilgili olarak da, “Her şeyin bir ilki vardır. Biz iki maçı da kazanıp ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz” dedi.