Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altınboynuz, bu sporu profesyonel olarak yapanların yanı sıra her yaş ve meslek grubundan onlarca vatandaşı, sabahın ilk ışıklarından itibaren misafir ediyor. Her sabah Haliç'te kürek çeken vatandaşlar, spor yapmanın yanında İstanbul'un eşsiz manzarasının keyfini çıkarıyor. İki yıldır İstanbullulara hizmet veren Altınboynuz Spor Kulübünün üyeleri, sabah yapılan antrenmanlarda kürek çekiyor.

Altınboynuz Spor Kulübü Başkanı Burak Demirsaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada kürek sporunun önemine dikkati çekti.



Kürekte her şeyin denge üzerine kurulu olduğunu ifade eden Demirsaran, şöyle konuştu:

"Dengeyi tutturan insanlar kürekte başarılı olurlar, burada başarılı olunca da hayatlarındaki dengeyi çok daha iyi kurabilirler. Her profilde insanı burada misafir ediyoruz. Sporcularımızın üstün çabasıyla, isteğiyle, belli bir yaştan sonra spora sarılmalarıyla 20'nin üzerinde kupa kazandık. Kuruluşumuzun ilk yılında kızlarımız Türkiye şampiyonu oldu. Bunu bu yıl da tekrarladılar. Erkekler daha zor bir kategori. Onlar da geçtiğimiz hafta Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Sezonun kalan yarışlarında da birincilik için uğraşıyoruz."



Demirsaran, kulübün 150 sporcusu bulunduğunu belirterek, "Hiçbir zaman ödül avcısı gibi görünmek istemedik ama şu anda hedeflerimizin önünde gidiyoruz. Şimdi yapmamız gereken ise bu başarıyı korumak." dedi.

Kulübün kurucularından Fırat Fırat da İstanbul'un stresinden uzaklaşmak için insanları kürek çekmeye davet ederek, "Biz Haliç'te insanlara güne ve yoğun iş haftasına taze başlangıçlar sağlayan bir kürek kulübüyüz. Hayatında yeni bir dönemi başlatmak isteyen tüm sporcu adaylarını bizimle kürek çekmeye bekliyoruz." diye konuştu.



TÜRKER: HERKESİN YAPABİLECEĞİ BİR SPOR

Altınboynuz Spor Kulübü Kürek Antrenörü Murat Türker, 20 yıldır 3 büyükler dahil pek çok kulüpte kürek çektiğini ve Haliç'e gelen amatör sporcuları eğitmekten keyif aldığını belirtti.

Kürek sporunun bütün kas gruplarını çalıştırdığını anlatan Türker, "Kürek sporunda vücut ağırlığı sürgülü oturağın üzerindedir, o yüzden eklemleri rahatsız etmez. Dolaşım sistemini de çalıştırır, koşuyormuş gibi ter atarken aynı zamanda da kaslarımız çalışır. Ayağımızdan boynumuza kadar bütün kas grupları çalışır. Eklemlerin üzerine de yük binmediği için kürek sporu herkesin yapabileceği bir spordur." değerlendirmesinde bulundu.



İnsanların, aileleriyle Haliç'e gelerek kürek çekebileceğini vurgulayan Türker, "Toplumumuzda, evlilik sonrası kilo almaya başlayınca halı sahaya yöneliyoruz ama eşler ve aileler bilindiği üzere futbolun heyecanını çok fazla paylaşmıyor. Kürek çeken insanlar, hem aileleriyle piknik havasında buraya gelip kaliteli vakit geçirebiliyor hem de spor yaparak fazla kilolarından kurtulabiliyor." ifadelerini kullandı.

KÜREKÇİLERİN GÖRÜŞLERİ

Kulübün en genç sporcularından 14 yaşındaki Eylül Semiz, 9 aydır kürek çektiğini anlatarak, "Başladığımda bu kadar iddialı değildim ama şu an stressiz bir spor olan küreği çok seviyorum." dedi.

Sporculardan 40 yaşındaki Emin Nurgör de 1,5 yıl önce böyle bir sporun varlığından bile haberdar olmadığını aktararak şunları kaydetti:

"Bu spora başlayınca bırakmak istemiyorsunuz. Hem açık havada spor yaptığımız için çok keyif alıyoruz hem de takım disiplinini öğreniyoruz. Hepimiz amatörüz; ev hanımı, köfteci, mühendis, tornacı var. Amacımız tek, spor yapıyoruz. Kürek sporunu herkese tavsiye ederim. İlk başta cefasını çekiyorsunuz, ellerinizin üst tarafı kanayabiliyor ama öğrendikten sonra sefasını sürüyorsunuz. Ben Türkiye üçüncülüğüne kadar ulaştım."

İnşaat proje ofisi bulunan 44 yaşındaki Hakan Gökelçi, haftada 4 ya da 5 gün sabah 06.00'da kürek çekmeye başladıklarına dikkati çekerek, "Haliç'te muhteşem bir manzarada İstanbul'un keyfini alarak süper bir spor yapıyorsunuz. Bu spor yaşa da bağlı değil. Ben 44 yaşındayım." diye konuştu.



Garsonluk yaptığını aktaran 34 yaşındaki Ayşegül Öcal ise uykuyu çok sevmesine rağmen bir yıldır her hafta sonu kürek çekmeye geldiğini belirterek, "Hafta içi yoğun çalışmama rağmen hafta sonu saat 07.00'de kalkıp severek küreğe geliyorum. Sizce uykucu bir insanı böylesine tutkuyla bağlayan bir spor sevilmez mi?" ifadelerini kullandı.