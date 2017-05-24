Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Chapecoense'nin, 17 Mayıs'ta Lanus'u 2-1 yendiği maçta galibiyet golünü atan Luiz Otavio’nun cezalı olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Güney Amerika Futbol Konfederasyonu, Brezilya ekibini 3-0 hükmen yenik ilan etti. Böylece Chapecoense, gruptan çıkma şansını kaybetti.

Chapecoense, geçen yıl Sudamerikana Kupası Finali için Kolombiya'ya giderken, trajik bir uçak kazasının kurbanı olmuş ve takımının neredeyse tamamını kaybetmişti. Rakibi Atletico Nacional, kupanın Chapecoense'ye verilmesini isteyince, Brezilya ekibi Sudamerikana Kupası şampiyonu olarak, Libertadores Kupası'na katılmaya hak kazanmıştı.