Merkez Hakem Kurulu’nun Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre Süper Lig’in 33. haftasında görev alacak hakemler şöyle:
27 MAYIS CUMARTESİ
16.00 Atiker Konyaspor - Akhisar Belediyespor: Serkan Tokat
16.00 Kasımpaşa - Antalyaspor: Barış Şimşek
18.00 Medipol Başakşehir - Adanaspor: Halis Özkahya
19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Ali Palabıyık
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28 MAYIS PAZAR
16.00 Bursaspor - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy
16.00 Osmanlıspor - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
16.00 Kardemir Karabükspor - Kayserispor: Bülent Birincioğlu
19.00 Gaziantepspor - Beşiktaş: Mete Kalkavan
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29 MAYIS PAZARTESİ
20.00 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray: Halil Umut Meler