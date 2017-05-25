Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Hakem Kurulu’nun Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre Süper Lig’in 33. haftasında görev alacak hakemler şöyle:

27 MAYIS CUMARTESİ

16.00 Atiker Konyaspor - Akhisar Belediyespor: Serkan Tokat

16.00 Kasımpaşa - Antalyaspor: Barış Şimşek

18.00 Medipol Başakşehir - Adanaspor: Halis Özkahya

19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Ali Palabıyık

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28 MAYIS PAZAR

16.00 Bursaspor - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy

16.00 Osmanlıspor - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

16.00 Kardemir Karabükspor - Kayserispor: Bülent Birincioğlu

19.00 Gaziantepspor - Beşiktaş: Mete Kalkavan

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29 MAYIS PAZARTESİ

20.00 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray: Halil Umut Meler