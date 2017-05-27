Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jeremain Lens. Türk futbolunun bir sezon öncesine kadar yabancı olduğu ama bu sezon Fenerbahçe’deki performansını hayranlıkla izlediği kiralık topçu. Ki o Lens, sarı-lacivertli takımdaki performansıyla büyükleri peşine takmış durumda. Dirk Advocaat’ın hatırına Fenerbahçe’yi tercih eden ve kararından da gayet mutlu olan Hollandalı futbolcu Türkiye’de kalmaya sıcak bakıyor. Premier Lig’e veda eden Sunderland Kulübü, oyuncusunun Türkiye’deki pazarından ve taliplerin olmasından mutlu ve bunu iyi kullanma amacında. Fenerbahçe’nin bonservisi için uğraştığı Lens için Beşiktaş devrede, Trabzonspor da yakın takipte. İşte kulüplerin Lens’e bakışı ve son durum...

BEŞİKTAŞ: Sessiz ve derinden hareket eden Fikret Orman yönetimi, geçen sezon transfer savaşı yaşadıkları Fenerbahçe’ye sezon başı bir darbe daha vurma hazırlığında. Devre arasında Mehmet Ekici işine taş koyan siyah-beyazlılar Lens transferiyle bir taşka iki kuş vurma düşüncesinde. Lens’in kalitesi ortada. Şampiyonlar Ligi’nde direkt mücadele etme kozunu da kullanan yönetim, Lens’in menajeriyle İstanbul’da buluştu. Lens’e Aboubakar tarifesi önerildi. Yıllık 3,3 milyon avro garanti para ve bonuslar. Asıl problem kulübü Sunderland. İstenen bonservis bedeli en az 5 milyon avro. Siyah-beyazlılar sıkı bir pazarlık içine girecek gibi.

FENERBAHÇE: Jeremain Lens’in kalmasını çok istiyor. Nasıl istemesin? Kötü geçen sezonda takımın en iyisi oydu. Hem çok iyi bir profesyonel hem de fedakâr bir isimdi. Görev yaptığı süre zarfında tabelaya bir şekilde etki etti. Oyuncu açısından sorun görünmüyordu. Yönetimin uzun süredir Sunderland ile görüşme hâlindeydi. İngilizler son olarak Fenerbahçe’den 6 milyon avro bonservis bedeli talep etmişti. Ancak Aziz Yıldırım yönetimi, UEFA ile yapılan ekonomik anlaşmayı da düşünerek bu kadar para veremeyeceğini söyledi ve masadan kalktı. Sarı-lacivertliler yeniden kiralama önerisini de sundu ama henüz cevap alamadı.

TRABZONSPOR: Lens transferinde en zayıf halka konumunda... Çünkü diğer tarafta Şampiyonlar Ligi ve İstanbul faktörü var. Bütün bu negatif tabloya rağmen 50. yıl planlaması içinde olan Trabzonspor, teknik direktör Ersun Yanal’ın raporu doğrultusunda Lens için bir nabız yoklayacak. Sunderland Kulübü’nden fiyat (bonservis) alınacak. Ancak şöyle bir gerçek de var; Lens menajeri aracılığıyla Trabzonspor yönetimine Türkiye’de kalırsa İstanbul dışına çıkmayacağını bildirdi. Buna rağmen Muharres Usta yönetimi, Sunderland ile görüşüp zemin yoklaması bekleniyor.