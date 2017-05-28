Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bekleneni bir türlü veremeyen ve istikrar gösteremeyen Nijeryalı oyuncu dün 11’de maça başladı, istekli bir mücadele sergiledi ancak etkisizdi. Hatta ilk devrede bir pozisyonda kaleci Onur Kıvrak ile tartışma yaşadı. Sonrasında “konuşma” işareti yapmasından dolayı sarı kart gördü. Dirk Advocaat’ın 72’de kenara aldığı Emenike’ye tribünler tepki gösterdi. Islıklanan Emenike taraftarı alkışlarla selamladı ve çıktı.