Bekleneni bir türlü veremeyen ve istikrar gösteremeyen Nijeryalı oyuncu dün 11’de maça başladı, istekli bir mücadele sergiledi ancak etkisizdi. Hatta ilk devrede bir pozisyonda kaleci Onur Kıvrak ile tartışma yaşadı. Sonrasında “konuşma” işareti yapmasından dolayı sarı kart gördü. Dirk Advocaat’ın 72’de kenara aldığı Emenike’ye tribünler tepki gösterdi. Islıklanan Emenike taraftarı alkışlarla selamladı ve çıktı.
Emenike’den tribüne alkış
28.05.2017 - 07:29 | Son Güncelleme: 28.05.2017 - 07:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe’de taraftarla yıldızı bir türlü barışmayan bir isim var: Emmanuel Emenike...
Etiketler : Fenerbahçe,Emmanuel Emenike,
477218 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/477218.aspx
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PTT 1. Lig
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Takım
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G.
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A.
P.
1
Beşiktaş
32
21
8
3
65
30
35
71
2
Başakşehir
33
20
10
3
62
28
34
70
3
Fenerbahçe
33
17
10
6
57
31
26
61
4
Galatasaray
32
18
4
10
60
37
23
58
5
Antalyaspor
33
16
7
10
43
39
4
55
6
Trabzonspor
33
14
9
10
38
32
6
51
7
Akhisar Bld.
33
14
6
13
44
39
5
48
8
Kasımpaşa
33
12
7
14
46
49
-3
43
9
Konyaspor
33
11
10
12
39
43
-4
43
10
Gençlerbirliği
32
10
10
12
30
33
-3
40
11
Alanyaspor
32
12
4
16
52
61
-9
40
12
K.D.Ç. Karabük
32
11
6
15
33
44
-11
39
13
Osmanlıspor FK
32
9
11
12
36
39
-3
38
14
Kayserispor
32
10
7
15
45
55
-10
37
15
Bursaspor
32
10
5
17
31
55
-24
35
16
Ç. Rizespor
32
8
6
18
41
52
-11
30
17
Gaziantepspor
32
7
5
20
29
57
-28
26
18
Adanaspor
33
6
7
20
32
59
-27
25
33. Hafta Maçları
27.5.2017
Atiker Konyaspor 0 - 3 Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
27.5.2017
Kasımpaşa 0 - 3 Antalyaspor
27.5.2017
Medipol Başakşehir Fk 2 - 1 Adanaspor
27.5.2017
Fenerbahçe 1 - 1 Trabzonspor
28.5.2017
Bursaspor - Gençlerbirliği
28.5.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Çaykur Rizespor
28.5.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Kayserispor
28.5.2017
Gaziantepspor - Beşiktaş
29.5.2017
Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
34
17
11
6
51
27
24
62
2
Evkur Yeni Malatyaspor
34
18
7
9
47
40
7
61
3
Eskişehirspor
34
16
11
7
62
44
18
56
4
Boluspor
34
16
6
12
56
53
3
54
5
Altınordu
34
14
11
9
45
37
8
53
6
Giresunspor
34
15
8
11
40
34
6
53
7
Göztepe
34
15
8
11
55
51
4
53
8
Ümraniyespor
34
12
12
10
42
38
4
48
9
Balıkesirspor
34
10
12
12
56
48
8
42
10
Elazığspor
34
12
11
11
43
35
8
41
11
Denizlispor
34
11
10
13
46
45
1
40
12
Manisaspor
34
11
9
14
47
53
-6
39
13
Gaziantep BŞB
34
9
10
15
37
46
-9
37
14
Adana Demirspor
34
8
15
11
47
51
-4
36
15
Şanlıurfaspor
34
9
9
16
38
46
-8
36
16
Samsunspor
34
9
9
16
27
46
-19
36
17
Bandırmaspor
34
9
8
17
43
52
-9
35
18
Mersin İ.Y.
34
6
11
17
35
71
-36
26