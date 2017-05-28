Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep’te bugün tarihi bir gün yaşanabilir. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de bitime bir hafta kala Gaziantepspor deplasmanında şampiyonluğunu ilan edebilir. Sakat Quaresma’dan yoksun Kartal’a mutlu son için galibiyet yetiyor. Gaziantepspor ise geçen hafta resmen küme düştü. Bazı oyuncularıyla da yollarını erken ayıran kırmızı-siyahlılar, gençlerle sahada olacak. Beşiktaş, mutlu sona ulaşması halinde üst üste ikinci kez şampiyonluğunu ilan edecek. Ve her 5 şampiyonlukta bir verilen yıldızlardan üçüncüsünü takacak. Bunun da tarihi özelliklerinden birisi de Beşiktaş’ın ilk defa yerli bir teknik adamla yıldız takacak olması.



Tarihe geçecekler

Şenol Güneş açısından ayrı bir anlam ve önem ise Beşiktaş tarihinde ilk kez yerli bir teknik adamla üst üste şampiyonluk görecek. Tarihinde son üst üste şampiyonluk sevincini 1991-1992’de yaşayan Kara Kartal, 24 sezon aranın ardından aynı başarıyı yakalayacak. Başkanlık düzeyinde de Fikret Orman adına haklı bir gurur olacak. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, efsane başkan Süleyman Seba’dan sonra bir ilki gerçekleştirecek. Üst üste şampiyonluk gören başkan listesine girecek.



TFF ismi değiştirdi

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan’ın, stadyumlardaki ‘Arena’ kalıplarının kaldırılacağını açıklaması üzerine TFF, resmi sitesinde yer alan Beşiktaş-Osmanlıspor karşılaşmasının oynanacağı stadın adını ‘Vodafone Stadyumu’ olarak belirtti. Ayrıca TFF’nin sayfasında bu sezon oynanan tüm karşılaşmalarda da ev sahibi takımlardan Arena ibaresini taşıyan kulüp stadyumlarının isimlerinin artık Arena’sız orjinal hali ile kullanıldıkları görüldü.



GAZİANTEPLİLER İSYANDA...

Kızıl’a istifa daveti var

Gaziantepspor taraftarı 60 kişilik grup, yönetime tepki gösterdi. Yönetimi istifaya çağıran taraftarlar, park meydanında Kulüp Başkanı İbrahim Kızıl aleyhine “Yeter İbrahim Kızıl yeter” şeklinde bir süre slogan attı. Grup adına açıklama yapan Batuhan Özdemir, “Yıllardır takım hiçbir olumlu faaliyeti olmayan Gaziantepspor yönetiminin, Beşiktaş maçına taraftarlarının boynunu eğik çıkarması bardağı taşıran son damla olmuştur. Gaziantepspor camiası olarak bu duruma artık dur denilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Unutmayalım ki formalılar gider, takım elbiseliler gider, atkılılar takımın yanında kalır” dedi.