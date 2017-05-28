Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantepspor'u 4-0 mağlup eden Beşiktaş, bitime 1 hafta kala 2016/2017 sezonunu şampiyon olarak tamamladı ve 3. yıldızı armasına taktı.

Gaziantep Stadyumu'nda oynanan ve hakem Mete Kalkavan'ın düdük çaldığı maçta Beşiktaş'a farklı galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Ryan Babel, 39. dakikada Oğuzhan Özyakup, 66 ve 76. dakikalarda Anderson Talisca attı.

Bu sonucun ardından puanını 74'e çıkaran Beşiktaş, son hafta öncesinde 70 puanlı Başakşehir'in önünde şampiyonluğunu ilan etti ve tarihinin 15. şampiyonluğuna ulaştı. Daha önce ligden düşmesi kesinleşen Gaziantepspor ise 26 puanda kaldı.