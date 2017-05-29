Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir yıl boyunca stat hasılatı, lisansı ürün satışı, sponsorluk ve yayın gelirleriyle Beşiktaş müthiş bir kazanca ulaştı. Siyah-beyazlılar tarihinde ilk defa 500 milyon TL barajını da geçerek 573 milyon liralık gelire ulaştı. Tüm bu gelirlere Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nden elde edeceği gelirler ve 3 yıldızlı forma satışları da eklenince siyah-beyazlılar önümüzdeki sezondan da umutlu.

YAYIN GELİRİNDE DE LİDER

Performans pirimi olarak dağıtılan yayın gelirlerinden 18 takım arasında aslan payını Beşiktaş kazandı. Siyah-beyazlılar lige katılım payı, şampiyonluk primi, galibiyet ve beraberlik ödülleri ile eski şampiyonlukları için aldığı rakam 93 milyon lirayı aştı. Bu alanda Beşiktaş'ı Galatasaray takip etti. Galatasaray'ın toplam geliri 80 milyon lirada kaldı.

Beşiktaş bu sezon en fazla geliri stadyum gelirinden elde etti. Geçtiğimiz sezonun son 3 maçına yetişen, bu sezon ise kapalı gişe olan Vodafone Arena, adeta para bastı. Beşiktaş kendi sahasında bu sezon izlenme rekorları kırarak ortalama 32 bin seyirciye oynadı. Bilet fiyatlarının 100 liradan başladığı Vodafone Arena, loca, vip koltuk ve kombine satışlarıyla toplamda 140 milyon liralık gelire ulaştı. Beşiktaş en fazla geliri ise Fenerbahçe ve Lyon maçlarında elde etti. Bu iki maçta da stadyum yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

'YUVA' DA PARA BASTI

Siyah-beyazlılar isim hakkı, sponsorluk ve lisanslı ürün satışından da bu sezon çok yüksek cirolara ulaşmayı başardı. Siyah-beyazlıların sponsorluk geliri bu yıl 75 milyon lirayı aşarken, isim hakkı ve lisanslı ürün satışından da 65 milyon lira kazandığı tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz sezon en fazla geliri oyuncu satışından elde eden siyah-beyazlılar, 2016-2017 sezonunda da bu alanda ciddi rakamlara ulaşmayı başardı. Beşiktaş bu sezon oyuncu satışından toplamda 56 milyon lira gelir elde etti. Siyah-beyazlılar oyuncu satışı ve transfer giderinde ise 8 milyon lira k,ra geçti. Beşiktaş bir önceki sezon ise bu alanda 90 milyon liraya yakın gelir sağlamayı başarmıştı.