Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi - Galatasaray’da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Başkan Dursun Özbek, golcü Gomis konusunda girişimlerini açık açık ifade ederken, Sportif Direktör Cenk Ergün ise isim vermekten kaçınıyor. Fransız forvet için temaslar devam ediyor fakat en büyük gelişme stoper bölgesi için yapılan çalışmada kaydedildi. İtalyan Napoli takımının tecrübeli savunmacısı Vlad Chiriches’in peşinde olan sarı-kırmızılılar oyuncuyu ikna etme noktasına geldi. 27 yaşındaki futbolcuya senelik 2.5 milyon avro öneren Galatasaray yönetimi, Chiriches’in bonservisi için de 2 milyon avroyu gözden çıkardı.



Yakışacak isimler

Romanya Millî Takımı’nın da stoperi olan 1.84’lük oyuncu, İstanbul’la ilgili bilgiler almaya başladı. Cenk Ergün transfer çalışmalarıyla ilgili dün açıklamalarda bulunurken “Bir oyuncuyla ‘görüşüyoruz veya görüşmüyoruz’ demek bizi etkiliyor. Hem transfer politikamızla hem maddi şartlarda… Elimizden geldiğince bütçemizin içerisinde ve talepler listesinde en doğru, takıma yakışacak isimleri almak için uğraşıyoruz” dedi. Ergün’ün, “Millî maçlar da yaklaşıyor. Bizim de görüştüğümüz oyuncuların milli mesaileri var” ifadesini Chiriches için kullandığı öğrenildi.



Altyapı Bayraktar’a emanet

Galatasaray’da Futbol Akademisinde Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu görevine Emrah Bayraktar getirildi. Bayraktar imza töreni sonrası açıklamalarda bulundu. Tecrübeli eğitmen, “Meslek hayatıma Galatasaray altyapısında başladım. O dönem teknik direktör Fatih Terim’di. 4 seneye yakın altyapıda devam edip üstyapıda da Eric Gerets döneminde yardımcı antrenörlük görevinde bulundum. Altyapıda en iyi jenerasyonun olduğu zamandı. Arda, Mehmet Güven, Cafercan, Özgürcan gibi… İyi bir eğitici ve oyuncu kadromuz vardı. Birçok oyuncuyu A takıma verme imkânı bulmuştuk. Meslek hayatına bir kalfa olarak başladığım yere usta olarak dönmek gurur verici. Cenk Ergün’ün anlattığı proje beni ikna etti. Oyuncuları nasıl yukarı çıkaracağımızla ilgili bir yol haritası çizdik” diye konuştu.



Sinan’ın aklı golde

Galatasaray’da sezonun son bölümünde tekrar çıkış yakalayan Sinan Gümüş, bugün de golü düşünüyor. Osmanlıspor maçında attığı harika golle, taraftarları heyecanlandıran genç futbolcu Alanya karşılaşması öncesi son derece motive olmuş durumda.



Hata istemiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Alanya maçı öncesi oyuncularını motive etti. “Artık istenilen ritmi bulduk. Geçen hafta ne yaptıysanız, bu hafta da aynısını bekliyorum” diyen Tudor “Tek düşünceniz galibiyet olmalı. Basit hatalar istemiyorum” ifadelerini kullandı.