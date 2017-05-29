Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yasin ve Hakan Balta’nın iyileşmesiyle 18 kişilik kadroyu yeniden gözden geçiren Hırvat hocanın, Hollandalıyı oyun dışı bırakması hem De Jong’u hem de vatandaşı Sneijder’i bir hayli gerdi. Öte yandan Cavanda, Serdar Aziz, Chedjou, Koray Günter de Cenk Gönen de Alanya deplasmanına götürülmedi.