Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Senegalli golcü önümüzdeki günlerde Dubai ekibinin yöneticileriyle masaya oturarak 2019’da sona erecek sözleşmesini feshetmek için pazarlık yapacak. Al Ahli’yle senelik 4 milyon avroluk mukavelesi olan Sow bonservisi karşılığında toplam 8 milyon avroluk garanti paradan vazgeçecek. Al Ahli’yle anlaşması halinde serbest kalacak Sow, bonservissiz olarak Fenerbahçe’ye imza atacak. Senegalli golcü, giderken 17 milyon avro kazandırdığı sarı-lacivertlilere bedavaya geri dönmüş olacak.