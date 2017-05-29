Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Spor ve Beşiktaş yorumcusu gazeteci Turgay Demir, canlı yayında Beşiktaş'ın ilk transferini açıkladı. Demir yayında, ''Beşiktaş, ilk transferini yaptı, Domagoj Vida çok yakında açıklanacak, Mitrovic olmadı belki ama kimse merak etmesin Beşiktaş savunmayı güçlendirecek. Aylar önce Vida transferi bitti, UEFA kriterleri nedeniyle açıklanamamıştı ama ben buradan açıklıyorum. Vida yeni sezonda Beşiktaş forması giyecek.'' dedi.

Dinamo Kiev forması giyen 28 yaşındaki futbolcu aynı zamanda Hırvatistan Milli Takımı'nın da savunmadaki değişmezleri arasında. 1.84 cm boyundaki oyuncu bu sezon Kiev formasıyla 39 maça çıkarken, 4 gol attı, 5'te sarı kart gördü